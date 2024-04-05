Российский полицейский отдал знакомым хранившиеся в МВД игровые автоматы

СК: в Красноярске полицейский отдал знакомым 30 игровых автоматов со склада МВД

В Красноярске следователи задержали начальника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, который отдал знакомым для подпольного казино хранившиеся на ведомственном складе 30 игровых автоматов и два покерных стола. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Преступление выявили сотрудники красноярского управления ФСБ.

По данным СК, с 2019 по 2020 год подозреваемый, являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам, пустил в хранилище МВД троих знакомых, которые вывезли оттуда на грузовом автомобиле изъятое в качестве вещественных доказательств игровое оборудование. Оно затем было использовано для незаконной организации азартных игр на территории Красноярска на протяжении пяти лет.

В настоящее время следствие решает вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 апреля сообщалось о задержании начальника столичного отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева, подозреваемого в организации незаконной миграции. Он и старший инспектор продолжительное время за вознаграждения фиктивно ставили на учет иностранцев. Таким образом экс-полицейские нелегально оформили более тысячи мигрантов.