Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Москве

«112»: Николая Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что артист отправился в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем. По данным источника, в медучреждении Расторгуеву проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.

Ранее в апреле сообщалось, что девятилетнюю Лею, дочь рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой, экстренно госпитализировали. Мать рассказала, что у девочки обострились астматические приступы из-за наступления весны.