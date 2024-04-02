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14:21, 2 апреля 2024Культура

9-летнюю дочь Джигана и Оксаны Самойловой экстренно госпитализировали

9-летнюю дочь Джигана экстренно госпитализировали из-за астматического приступа

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

9-летнюю дочь рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой Лею экстренно госпитализировали. Об этом сообщила мать ребенка в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Самойлова опубликовала видео, как едет за машиной скорой помощи вместе с Леей, которая дышит через кислородную маску, а также рассказала, что у девочки обострились астматические приступы из-за прихода весны.

«У нее в карте даже написано, что ей весну надо проводить на море. Но из-за школы, из-за всего не получается. Поэтому периодически мы вынуждены вот так вот существовать. Такие дела», — поведала блогерша.

Позже супруга артиста показала кадры из больничной палаты, где разместилась вместе с ребенком. «Сейчас будем делать всякие капельницы. Пока лежим на кислороде. Вот такая у нас палата. Мы в одинаковых костюмчиках. Не грусти, Лея, сейчас как быстренько поправимся. Главное — вовремя начать лечение», — отметила блогерша.

В начале марта Самойлова и Джиган объяснили необходимость экономить на жилье.

Ранее появилась информация о состоянии госпитализированной заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.

ЖЗЛ
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