Lancet: из-за борьбы с заболеваниями продолжительность жизни увеличилась

Ученые обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась на 6,2 года начиная с 90-х. Этому способствовало снижение числа фатальных случаев от диареи, инфекций нижних дыхательных путей, а также инсульта и ишемической болезни сердца. О результатах исследования сообщается в журнале The Lancet.

В суперрегионе, включающем Юго-Восточную Азию, Восточную Азию и Океанию, наблюдался самый большой чистый прирост ожидаемой продолжительности жизни в период с 1990 по 2021 год (8,3 года). Южная Азия имела второй по величине чистый прирост ожидаемой продолжительности жизни среди суперрегионов с 1990 по 2021 год (7,8 года) благодаря резкому снижению смертности от диарейных заболеваний.

Однако ученые также выявили значительное отрицательное влияние пандемии COVID-19 на продолжительность жизни. Сильнее всего пандемия ударила по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Африки к югу от Сахары.

Специалисты обнаружили растущую угрозу со стороны неинфекционных заболеваний, таких как диабет и заболевания почек. Существует неравномерный прогресс в борьбе с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак. Так, в странах с высоким уровнем дохода удалось снизить смертность от многих видов неинфекционных заболеваний, в отличие от стран с низким уровнем дохода.