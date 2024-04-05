Звезда «Глухаря» объяснил нежелание покидать Россию

Актер Аверин заявил, что он не представляет жизнь без России

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин объяснил, почему у него никогда не было мыслей покинуть Россию. Слова артиста приводит KP.RU.

По словам актера, он не представляет жизни без России. «Терпеть не могу этот пафос, но тем не менее я — русский артист. Я играю, дышу, говорю на русском языке», — сказал он.

Аверин подчеркнул, что он не сможет жить иначе, «думать и чувствовать на другом языке».

Ранее Максим Аверин высказался о проведении «голой вечеринки» блогершей Анастасией Ивлеевой. Актер связал прошедшее мероприятие с главной, по его мнению, проблемой современности — несдержанностью.