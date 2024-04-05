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11:48, 5 апреля 2024Экономика

Малому бизнесу в России решили помочь с кредитами

«Известия»: малому и среднему бизнесу в России разрешат кредитные каникулы

Фото: Scott Graham / Unsplash

Субъектам малого и среднего бизнеса в России разрешат обращаться за кредитными каникулами. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, чтобы помочь предпринимателям и минимизировать риски их банкротства, сообщает газета «Известия».

Ответственными за разработку механизма решили назначить правительство и Банк России. МСП смогут получить отсрочку на уплату платежей до шести месяцев — такой льготой можно будет воспользоваться раз в пять лет. Кредитная история в этот период ухудшаться не будет.

В Банке России отметили, что аналогичная мера поддержки помогла предпринимателям в период пандемии. Также этот механизм использовали, чтобы помочь бизнесу перестроить свои бизнес-модели после введения санкций. Однако конкретных параметров новой льготы в регуляторе пока не называют.

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По мнению члена комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, массовое использование кредитных каникул может создать кассовые разрывы для кредитных организаций. Банкам придется компенсировать недополученные доходы за счет других источников, и мелким организациям может не хватить ликвидности. Реализация механизма кредитных каникул может создать трудности при обработке большого количества обращений, в том числе нецелевых, добавил руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» Сергей Витковский. Также вероятен риск злоупотребления правом для увеличения отсрочки платежа, полагает начальник департамента корпоративного бизнеса РосДорБанка Вадим Осокин.

«Кредитные каникулы» стали удобным и понятным инструментом для защиты бизнеса, так как они помогают снизить риски банкротства бизнеса и делают экономику стабильнее. Однако эту меру не стоит превращать в будничную, добавила кандидат юридических наук, эксперт в области правовой поддержки компаний финансового сектора Дарья Петрова. Кредитные каникулы должны применяться как исключение, которое возможно лишь в сложных ситуациях, не зависящих от заемщика.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин предложил ввести амнистию для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации. В ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, он заявил, что такая мера коснется компаний, которые прибегали к практике дробления бизнеса для ухода от налогов. По словам главы государства, для таких предпринимателей никаких штрафов и пересчетов налогов не будет.

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      Вячеслав Агапов
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