Медведев пожелал губернатору Мурманской области выздоровления
Медведев пожелал мурманскому губернатору Чибису выздороветь и вернуться в строй
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал губернатору Мурманской области Андрею Чибису скорейшего выздоровления после совершенного на него нападения, передает «Интерфакс».
Политик направил телеграмму главе региона, в которой пожелал ему побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй.
В четверг, 4 апреля, 42-летний житель Апатит набросился на Чибиса с ножом и ранил его в живот. Нападение произошло на встрече губернатора с гражданами.
По словам злоумышленника, совершить преступление ему приказал голос в голове.