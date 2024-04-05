Медведев пожелал губернатору Мурманской области выздоровления

Медведев пожелал мурманскому губернатору Чибису выздороветь и вернуться в строй

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал губернатору Мурманской области Андрею Чибису скорейшего выздоровления после совершенного на него нападения, передает «Интерфакс».

Политик направил телеграмму главе региона, в которой пожелал ему побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй.

В четверг, 4 апреля, 42-летний житель Апатит набросился на Чибиса с ножом и ранил его в живот. Нападение произошло на встрече губернатора с гражданами.

По словам злоумышленника, совершить преступление ему приказал голос в голове.