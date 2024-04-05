Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

Мурманский губернатор Чибис перед нападением встречался с жителями Апатитов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах.

Политик сумел самостоятельно дойти до своей машины. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Позднее на помощь местным хирургам из Мурманска выехала дополнительная бригада медиков во главе с областным министром здравоохранения.

Состояние Чибиса врачи оценивают как тяжелое, но угрозы его жизни нет. Он был прооперирован и переведен в отделение реанимации.

На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта

Юрий Ширяев главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ

Напавший на губернатора объяснил свой поступок

Напавшим на губернатора оказался 42-летний житель Апатит Александр Быданов. При задержании он был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. Страж порядка применил табельное оружие.

В ходе допроса он объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове. Выяснилось, что мужчина страдает от сильных болей в спине и принимает сильнодействующие препараты. Врач-невролог прописал ему лекарства в форме уколов и таблеток. Перед тем, как пойти на встречу с политиком, мужчина принял очередную дозу препаратов. При этом родственники Быданова утверждают, что он не страдал галлюцинациями и на учете у психиатра не стоял.

Также стало известно, что Быданов ранее работал на железной дороге. Он привлекался по статье за причинение вреда здоровью.