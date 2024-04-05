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00:49, 5 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о проблемах со здоровьем напавшего на мурманского губернатора

«112»: напавший на мурманского губернатора принимал обезболивающие препараты

Александр Быданов, ударивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, страдает от сильных болей в спине и принимает сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Врач-невролог прописал ему лекарства в форме уколов и таблеток. Перед тем, как пойти на встречу с политиком, мужчина принял очередную дозу препаратов.

Ранее Быданов объяснил, что напасть на Чибиса ему приказал голос в голове. Однако родственники утверждают, что он не страдал галлюцинациями и на учете у психиатра не стоял.

Мурманский губернатор получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. Быданов напал на него во время встречи с жителями города Апатиты. Сейчас политик находится в операционной, его состояние оценивается как тяжелое.

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      Марина Совина
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