Врачи рассказали о тяжелом состоянии раненого губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Чибис находится в тяжелом состоянии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подвергшийся нападению 4 апреля, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Сообщается, что в настоящее время политику проводят операцию. По данным канала, потребовался вызов дополнительной бригады медиков для консультации.

Ранее пресс-секретарь Чибиса рассказал, что угрозы для жизни губернатора нет. В пресс-службе добавили, что губернатор держится очень мужественно, бодро.

На главу региона напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот.

Позднее стала известна личность преступника. Им оказался 42-летний Александр Быданов. Мужчина был задержан, во время общения с правоохранителями он объяснил, что совершил нападение по велению голоса в голове.