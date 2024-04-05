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00:16, 5 апреля 2024Россия

Врачи рассказали о тяжелом состоянии раненого губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Чибис находится в тяжелом состоянии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подвергшийся нападению 4 апреля, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Сообщается, что в настоящее время политику проводят операцию. По данным канала, потребовался вызов дополнительной бригады медиков для консультации.

Ранее пресс-секретарь Чибиса рассказал, что угрозы для жизни губернатора нет. В пресс-службе добавили, что губернатор держится очень мужественно, бодро.

На главу региона напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот.

Позднее стала известна личность преступника. Им оказался 42-летний Александр Быданов. Мужчина был задержан, во время общения с правоохранителями он объяснил, что совершил нападение по велению голоса в голове.

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      Марина Совина
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