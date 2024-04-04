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23:44, 4 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна личность напавшего на губернатора Мурманской области

На губернатора Мурманской области Чибиса напал житель Апатитов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Житель Апатитов Александр Быданов совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время его встречи с населением города. О личности россиянина стало известно изданию Baza.

Отмечается, что 42-летний мужчина нанес главе региона удар ножом в живот, а затем получил ранение в ходе задержания.

Ранее в сети появился снимок из больницы с раненым Андреем Чибисом. В настоящее время губернатор находится в операционной. Детали его состояния не раскрываются. Быданов объяснил сотрудникам правоохранительных органов причину своего поступка. Он утверждает, что совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.

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      Маргарита Пименова
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