Силовые структуры
Стала известна личность напавшего на губернатора Мурманской области
На губернатора Мурманской области Чибиса напал житель Апатитов
Житель Апатитов Александр Быданов совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время его встречи с населением города. О личности россиянина стало известно изданию Baza.
Отмечается, что 42-летний мужчина нанес главе региона удар ножом в живот, а затем получил ранение в ходе задержания.
Ранее в сети появился снимок из больницы с раненым Андреем Чибисом. В настоящее время губернатор находится в операционной. Детали его состояния не раскрываются. Быданов объяснил сотрудникам правоохранительных органов причину своего поступка. Он утверждает, что совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.