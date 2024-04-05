Стало известно о прошлом напавшего на Чибиса

РИА Новости: напавший на Чибиса мужчина привлекался за причинение вреда здоровью

Совершивший нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов уже привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью», — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Ранее Александр Быданов в ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов объяснил, что напал на Чибиса по велению голоса в голове. Сам губернатор Мурманской области в настоящий момент находится в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. Отмечается, что потребовался вызов дополнительной бригады медиков для консультации