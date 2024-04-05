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14:14, 5 апреля 2024Бывший СССР

МИД Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной

В МИД Молдавии заявили, что упавший близ границы дрон принадлежит России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной. Об этом заявило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы решительно осуждаем повторное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией для нападения на Украину. Молдова поддерживает Украину», — указано в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что предыдущий инцидент с обнаружением дрона на границе с Украиной произошел два месяца назад.

Ранее стало известно, что пограничная полиция республики обнаружила на юге Молдавии в приграничном с Одесской областью обломки беспилотного летального аппарата (БПЛА) в 500 метрах от границы на территории молдавского села Этулия Вулканештского района.

В полиции считают, что нашли обломки российского беспилотника «Герань-2», на место падения дрона были вызваны саперы.

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      Валентин Карант
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