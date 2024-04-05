Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 5 апреля 2024Экономика

Миллиардера и владельца футбольного клуба оштрафовали за биржевые советы

Миллиардера Джо Льюиса приговорили к штрафу в $ 5 млн за биржевые советы

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США британского миллиардера и владельца футбольного клуба английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса оштрафовали на 5 миллионов долларов и приговорили трем годам условно за незаконные биржевые советы и инсайдерскую торговлю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

87-летний бизнесмен владеет футбольным клубом через семейный инвестиционный фонд Tavistock Group. По данным журнала Forbes, состояние Льюиса оценивается в 6,2 миллиарда долларов, он занимает 463-е место в рейтинге богатейших людей мира. В июле 2023 года миллиардера обвинили в передаче инсайдерской информацию о своих портфельных компаниях двум пилотам самолетов, а также друзьям, помощникам и партнерам.

Материалы по теме:
«Это конец эпохи магнатов» Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
«Это конец эпохи магнатов»Руперт Мердок сколотил состояние на скандалах и изменил мировую политику. Почему он уходит?
9 октября 2023
«Шут, гений, провокатор и хам» Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
«Шут, гений, провокатор и хам»Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
11 февраля 2024

Правоохранители считают, что такие советы позволили получить миллионы долларов незаконной прибыли. В январе британский бизнесмен признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и пошел на сделку с прокуратурой. «Я здесь сегодня, потому что совершил ужасную ошибку», — сказал Льюис.

Адвокаты и прокуроры процесса просили о снисхождении к бизнесмену. Приговор в отношении миллиардера был вынесен 4 апреля судьей окружного суда Манхэттена (Нью-Йорк) Джессикой Кларк. После оглашения решения представитель Льюиса Марк Херр заявил, что миллиардер благодарен суду за назначенный ему испытательный срок с учетом возраста и проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос тайно купил третье по счету поместье в так называемом бункере для миллиардеров — на рукотворном закрытом острове Индиан-Крик в Майами. Новая недвижимость обошлась Безосу в 90 миллионов долларов, сделка прошла вне рынка. Внутри поместья шесть спален, в последний раз жилье продавали в 1998 году за 2,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Обломки дрона под Ростовом упали на жилой дом и разнесли собачью будку

      Напавшему на губернатора Мурманской области выдвинули обвинение

      Еще одна страна после смены правительства поддержала вступление Украины в ЕС

      Миллиардера и владельца футбольного клуба оштрафовали за биржевые советы

      Врач раскрыл главную ошибку при борьбе с сонливостью

      «Ростех» запустил производство двигателей для дронов

      Психическое состояние напавшего на губернатора Мурманской области проверят

      На Украине напомнили республиканцам про «крестовый поход» Рейгана против Москвы

      Названа вредящая пенису привычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше