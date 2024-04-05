Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило об ударе беспилотника

В Приднестровье сообщили об ударе беспилотника по объекту Минобороны

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило об ударе беспилотного летательного аппарата по радиолокационной станции Минобороны, передает ТАСС.

«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы», — указано в сообщении.

Целью, как сообщает ведомство, стала радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения.

Ранее в марте дрон атаковал воинскую часть в Тирасполе в Приднестровье. По данным местных журналистов, в результате инцидента, произошедшего в столице непризнанной республики, жертв не было. После атаки беспилотника сгорел находившийся на аэродроме вертолет.

