В Краснодарском крае сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ

Глава Ейского района Кубани Бублик: ВС РФ пресекли попытку атаки ВСУ

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик в Telegram.

Он прокомментировал появившиеся в сети сообщения о том, что в небе над районом замечены вспышки в небе. Бублик заверил жителей, что регион находится под надежной защитой. «Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — подчеркнул он. По его словам, в городе не зафиксировано никаких разрушений.

Глава района также напомнил о недопустимости публикации видеоматериалов работы наших военных.

Утром 5 апреля Telegram-канал Shot писал, что более 10 взрывов прозвучало над Ейском в Краснодарском крае. По данным издания, по над городом работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские силы ПВО сбили более 40 целей в Морозовском районе.