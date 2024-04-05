Мировые цены на продукты выросли впервые за семь месяцев

FAO: индекс мировых цен на продовольственные товары вырос на 1,1 % в марте

В марте 2024 года индекс мировых цен на продовольственные товары увеличился впервые за семь месяцев и поднялся на 1,1 процента в сравнении с показателем февраля — до 118,3 пункта. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO).

Индекс цен FAO отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее продаваемые продовольственные товары. Отмечается, что мартовский прирост был обусловлен в том числе на фоне увеличения котировок растительных масел, молочных продуктов и мяса. Так, индекс первой категории увеличился на 0,8 процента, второй — на 2,9 процента, а третьей — на 1,7 процента.

При этом индекс цен на растительное масло в марте достиг годового максимума в результате снижения объемов выпуска в ведущих странах-производителях и стабильного спроса со стороны покупателей в Юго-Восточной Азии. В свою очередь, мировые котировки молочной продукции растут уже шестой месяц подряд на фоне роста глобальных цен на сыр и сливочное масло. В то же время в сегменте мяса аналитики зафиксировали повышение стоимости на все типы продукции.

Ранее сотрудники Потсдамского института изучения климатических изменений спрогнозировали существенный рост мировых цен на продовольствие из-за глобального потепления. Погодные катаклизмы, по мнению ученых, ударят по прибыли сельскохозяйственных предприятий и могут привести к увеличению инфляции по всему миру. При этом с наибольшими проблемами столкнутся африканские и южноамериканские страны.