Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 5 апреля 2024Экономика

США посоветовали Китаю производить меньше товаров

Министр финансов США Йеллен раскритиковала Китай за перепроизводство

Фото: Cnsphoto / Reuters

Китайские предприятия производят слишком много товаров, эта стратегия нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю. С таким посланием к местным чиновникам обратилась министр финансов США Джанет Йеллен, которая посетила Гуанчжоу, один из центров промышленности КНР, пишет Reuters.

По ее словам, особенный перекос наблюдается в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники. На фоне масштабных государственных субсидий, поощряющих промышленность, и слабого спроса внутри страны мировые цены на товары падают, а производители в других странах сталкиваются с давлением.

С пятницы по понедельник Йеллен намерена провести ряд встреч с высокопоставленными представителями власти, чтобы донести до них свою позицию. Она хочет объяснить, что продолжение подобной политики вызовет неизбежный ответ.

Представитель Минфина США, комментируя визит на условиях анонимности, объяснил, что следствием роста производства станут ответные меры крупных экономик. При этом связаны они будут не с антикитайскими настроениями, а с самозащитой.

По мнению бывшего сотрудника американского торгового и казначейского ведомств Брэда Сетсера, после предупреждений Йеллен США могут ввести новые тарифы или другие торговые барьеры. Однако сама министр финансов отказалась отвечать на вопрос, будут ли она обсуждать вопрос дополнительных ограничений на импорт.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

При этом Пекин пока выбирает прямо противоположную стратегию. Председатель Си Цзиньпин поручил увеличить инвестирование в развивающиеся технологические отрасли, чтобы нарастить производство в новых технологических отраслях.

Государственные субсидии позволяют Китаю увеличивать производственные мощности вне зависимости от их загрузки. Например, загрузка заводов по производству электромобилей едва превышает 50 процентов, но предприятия продолжают строиться. Перепроизводство в секторе солнечных батарей привело к падению цен на 42 процента.

В Китае могут указывать, что избыток мощностей связан с падением в секторе недвижимости, что в свою очередь стало следствием пандемии COVID-19. Однако американские чиновники считают, что властям КНР надо развивать внутренний спрос и поддерживать домохозяйства, а не разрушать предприятия в других странах за счет демпинга.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с главами 20 крупных американских компаний и советов по деловому партнерству между двумя странами, прошедшей в Пекине, попытался уговорить их не останавливать инвестиции в китайскую экономику.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      В Минприроды рассказали о дальнейшей судьбе руководителя «Росгеологии»

      «Карабах» обвинили в утечке конфиденциальных данных о российском вратаре

      Эвелина Бледанс рассказала о «городе счастья»

      В НАТО задумались об уступке Украиной территорий в обмен на вступление в альянс

      Пьяная россиянка толкнула школьниц под движущуюся электричку

      В России отреагировали на сообщения о подвиге солдата Максимова

      Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье

      В ДНР заявили о бегстве мирного населения из Харькова

      В ООН приняли резолюцию о привлечении Израиля к ответственности за преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше