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07:52, 5 апреля 2024Из жизни

Плюс-сайз-модель пожаловалась на отсутствие партнера из-за красивой внешности

Модель Лорен Батлер заявила, что не может найти партнера из-за своей красоты

Фото: @amouredelavie

Американская плюс-сайз-модель пожаловалась, что не может найти спутника жизни из-за слишком красивой внешности. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя уроженка штата Северная Каролина Лорен Батлер рассказала, что несмотря на многочисленных поклонников в сети, мужчины не знакомятся с ней в реальной жизни. По мнению модели, они пугаются ее красоты и сексуальности. Батлер заявила, что большинство мужчин не уверены в себе, поэтому не приглашают ее на свидания, опасаясь получить отказ. Как утверждает модель, если она сама проявляет интерес к потенциальным партнерам, то они удивляются, что привлекли ее.

Батлер считает, что большинство мужчин интересует только ее эффектная внешность, и они не стремятся узнать ее ближе. «Мужчины видят во мне сексуальный объект, но они также не могут справиться с уверенной в себе женщиной. Нужно быть уверенным в себе мужчиной, чтобы принять мою профессию», — говорит она.

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Модель отметила, что многие поклонники в сети просят ее номер телефона, однако она опасается знакомиться с мужчинами таким образом. «Если бы я встретила кого-то в реальной жизни, и он оказался бы моим поклонником, я была бы готова сходить с ним на свидание», — заявляет она. По словам Батлер, она нацелена на долгосрочные отношения, которые приведут к браку в будущем.

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