Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 5 апреля 2024Россия

Москвичка удерживала мать и девочку-подростка в горящей квартире

На юго-востоке Москвы женщина удерживала мать и девочку в горящей квартире
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар произошел в квартире жилого дома на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы. Удалось выяснить, что в горящем помещении женщина удерживала мать и девочку-подростка. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как отметил источник телеканала, информация о возгорании поступила 5 апреля. В результате произошедшего пострадал человек, еще одного спасти не удалось.

Собеседник пояснил, что причина пожара пока не известна, ее предстоит установить специалистам. Кроме того, уточняются данные о состоянии пострадавшего.

Как пишет MK.RU, с травмами была доставлена в больницу 16-летняя школьница. Предположительно, это дочь хозяйки подожженной квартиры сумела спастись, выпрыгнув со второго этажа.

Ранее сообщалось, что в Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный ножом российский губернатор пришел в себя и записал первое видео после нападения. Что он сказал?

      Фото с флагом и гербом Украины из телефона напавшего на «Крокус» попали на видео

      Глава офиса Зеленского назвал сроки якобы планируемого наступления на Харьков

      В Госдуме оценили задержание росгвардейцем напавшего на губернатора Чибиса

      46-летняя Анна Семенович показала видео в откровенном наряде

      Москвичка удерживала мать и девочку-подростка в горящей квартире

      США начали охоту на счета российских банков за рубежом

      Российские военные нашли скандальную бронемашину «Азова»

      Wildberries потратит более 100 миллиардов на новые склады

      59-летняя женщина случайно разбогатела на 36 миллионов рублей к юбилею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше