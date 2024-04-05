На Украине признали факты гибели мобилизованных почти сразу после призыва

Лубинец: неоднократно мобилизованные в ВСУ погибали почти сразу после призыва

Неоднократно украинцы, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибали на передовой почти сразу после призыва. Факты гибели военнослужащих признал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Действительно, позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?» — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные случаи должны расследоваться и ответственные лица должны быть наказаны. По его словам, многие граждане избегают сотрудников территориальных центров комплектования, так как опасаются получить повестку и на следующий день попасть на передовую.

Ранее Дмитрий Лубинец не поддержал идею проводить мобилизацию с 18 лет. При этом он отметил, что не видел соответствующей нормы.