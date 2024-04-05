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22:14, 5 апреля 2024Мир

На Украине раскритиковали слова Столтенберга насчет целей НАТО

Политолог Карасев: Столтенберг проговорился об истинных целях НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проговорился об истинных целях альянса в отношении Киева. На это указал украинский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу «Вышка».

Ранее генсек рассказал, что боевые действия на украинской территории отвечают интересам НАТО в вопросе обеспечения собственной безопасности.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» — отметил Карасев.

Политолог указал, что Киев надеялся на полноценное членство в альянсе, который должен обеспечивать Украине безопасность и давать «надежные и адекватные гарантии».

Карасев пожаловался на то, что Йенс Столтенберг фактически проговорился об истинных целях НАТО в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов альянса.

Американский эксперт Джон Миршаймер ранее призвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО. По его словам, ВСУ терпят поражение на поле боя, в то время как баланс сил смещается в пользу России.

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      Марина Совина
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