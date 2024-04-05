Профессор Миршаймер: Украина должна стать нейтральной и разорвать связи с НАТО

Американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО.

«Мы должны сделать то, что следует: побудить украинцев к нейтралитету и разрыву всех связей с НАТО. Кроме того, мы должны прекратить оказывать Украине экономическую и военную помощь», — подчеркнул он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя, в то время как баланс сил смещается в пользу России. При этом профессор признал, что западная помощь уже не сможет изменить ситуацию: у союзников нет оружия, которое необходимо передать Киеву.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев признал, что западное оружие не сможет помочь вооруженным силам республики, так как Российская армия к нему приспособилась.