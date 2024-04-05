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17:40, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине в уголовных преступлениях обвинили более 50 депутатов Рады

На Украине 54 депутата Рады обвиняются в уголовных преступлениях

Фото: Saeima / Wikimedia

На Украине более 50 депутатов Верховной Рады обвиняются в уголовных преступлениях. Об этом сообщает украинское общественное движение «Честно».

По информации движения, обвинения были предъявлены по меньшей мере 54 нардепам. В отношении парламентариев возбуждались дела по 26 различным статьям Уголовного кодекса Украины.

Так, 12 депутатов стали фигурантами дел о госизмене. Еще 25 человек обвиняются в коррупции. Несколько парламентариев были привлечены к ответственности за махинации для выезда за рубеж во время военного конфликта.

«По подсчетам "Честно", (...) по меньшей мере в отношении 11 [нардепов] уже есть судебные приговоры», — уточнили в движении.

Ранее стало известно, что на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении депутата от «Слуги народа» Александра Куницкого. Нардеп подозревался в служебном подлоге для поездки в США при имевшемся у него разрешении на краткосрочную командировку в Израиль.

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      Екатерина Грищенко
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