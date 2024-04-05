На Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат

В Раде предложили увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке

В Верховной Раде захотели увеличить штраф за неявку в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) по повестке. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся ответственности за военные правонарушения, передает издание «Страна.ua».

Так, штраф за неявку по повестке хотят увеличить до 204 тысяч гривен (более 486 тысяч рублей). За нарушение правил учета военнообязанных также предлагается штрафовать на 8,5 — 17 тысяч гривен (20,2 — 40,5 тысячи рублей). За нарушение законодательства о воинской обязанности — до 34 — 85 тысяч гривен (81 — 202,6 тысячи рублей).

Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК. Соответствующие поправки в кодекс идут в дополнение к закону об ужесточении мобилизации.