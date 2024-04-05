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17:39, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкоматах

Кабмин предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Кабинет министров Украины предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК (территориальном центре комплектования, аналог военкомата в республике), сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что правки в Уголовный кодекс идут в дополнение к законопроекту об ужесточении мобилизации. В поданной правительством редакции указано, что «уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет».

Верховная Рада данную норму может исключить из законопроекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы республики до 25 лет.

Кроме того, на Украине допустили замену групп инвалидности, не подлежащих призыву, перечнем конкретных заболеваний в законе о мобилизации.

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