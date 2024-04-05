Неизвестный расправился с бизнесменом на глазах у его жены и ребенка

В Сургуте неизвестный застрелил бизнесмена на глазах у его жены и ребенка

В Сургуте неизвестный расправился с 44-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По данным ведомства, 4 апреля неизвестный около подъезда дома № 55 по проспекту Мира несколько раз выстрелил в пострадавшего. Тот не выжил. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Как уточняет РЕН ТВ, потерпевший был бизнесменом: сдавал в аренду технику. Расправа произошла на глазах у его жены и ребенка. Они не пострадали. Супруга считает, что причиной трагедии могли стать разногласия с конкурентами по бизнесу.

Ранее в Хабаровске следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, совершившего 21 год назад расправу над предпринимателем Андреем Смолдыревым.