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18:29, 5 апреля 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали отказаться от наваристых супов

Диетолог Стародубова порекомендовала есть супы на овощных бульонах

Фото: Anna_Pustynnikova / Shutterstock / Fotodom

Людям с хроническими заболеваниями стоит отказаться от жирных наваристых супов, уверена главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с РИА Новости она заявила, что даже здоровым людям рекомендуется есть супы на овощных бульонах.

Стародубова уточнила, что для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать разные по цвету и вкусу овощи и зелень — источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки.

В овощной суп, продолжила она, можно добавить различные бобовые культуры, например, горох, фасоль, нут, чечевицу, или нерафинированные крупы — гречневую, перловую, пшенную, овсяную. Также ингредиентом такого супа могут стать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. «Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой», — отметила Стародубова.

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      Александра Лисица
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