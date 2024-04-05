Некоторым россиянам посоветовали отказаться от наваристых супов

Диетолог Стародубова порекомендовала есть супы на овощных бульонах

Людям с хроническими заболеваниями стоит отказаться от жирных наваристых супов, уверена главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с РИА Новости она заявила, что даже здоровым людям рекомендуется есть супы на овощных бульонах.

Стародубова уточнила, что для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать разные по цвету и вкусу овощи и зелень — источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки.

В овощной суп, продолжила она, можно добавить различные бобовые культуры, например, горох, фасоль, нут, чечевицу, или нерафинированные крупы — гречневую, перловую, пшенную, овсяную. Также ингредиентом такого супа могут стать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. «Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой», — отметила Стародубова.

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