Названы мешающие похудеть продукты на завтрак

Диетолог Мосли призвал отказаться от сладких каш, чтобы похудеть

Диетолог Майкл Мосли назвал три продукта для завтрака, которые мешают похудеть. Мнение специалиста приводит Daily Mirror.

Мосли убежден: тем, кто борется с лишними килограммами, нужно полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и газировки. «Все это продукты вызывают прилив сахара, но очень скоро вы почувствуете сильный голод», — говорит специалист.

Диетолог призвал заменить сладости и выпечку на яйца, овсяные хлопья и каши. Также он посоветовал добавить к этому фрукты, греческий йогурт, орехи и ягоды. Мосли добавил, что работая над снижением веса, полезно уменьшить потребление макарон, картофеля и белого риска. Альтернативой этим продуктам он назвал булгур, ячмень, дикий рис и гречку.

При этом Мосли подчеркнул, что не призывает навсегда отказываться от десертов и макарон. По его мнению, небольшие порции можно будет вернуть в рацион, когда сбалансированное питание войдет в привычку.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что горький шоколад не приводит к набору веса и его можно есть, не опасаясь потолстеть. Однако она уточнила, что таким эффектом обладает шоколад, который содержит не менее 70 процентов какао.