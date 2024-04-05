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10:31, 5 апреля 2024Забота о себе

Названы мешающие похудеть продукты на завтрак

Диетолог Мосли призвал отказаться от сладких каш, чтобы похудеть

Фото: Unsplash

Диетолог Майкл Мосли назвал три продукта для завтрака, которые мешают похудеть. Мнение специалиста приводит Daily Mirror.

Мосли убежден: тем, кто борется с лишними килограммами, нужно полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и газировки. «Все это продукты вызывают прилив сахара, но очень скоро вы почувствуете сильный голод», — говорит специалист.

Диетолог призвал заменить сладости и выпечку на яйца, овсяные хлопья и каши. Также он посоветовал добавить к этому фрукты, греческий йогурт, орехи и ягоды. Мосли добавил, что работая над снижением веса, полезно уменьшить потребление макарон, картофеля и белого риска. Альтернативой этим продуктам он назвал булгур, ячмень, дикий рис и гречку.

При этом Мосли подчеркнул, что не призывает навсегда отказываться от десертов и макарон. По его мнению, небольшие порции можно будет вернуть в рацион, когда сбалансированное питание войдет в привычку.

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      Екатерина Улитина
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