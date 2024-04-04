Диетолог назвала не грозящий лишним весом десерт

Диетолог Лазуренко: при похудении сладкое можно заменить горьким шоколадом

Тем, кто хочет похудеть, рекомендуется заменить сладкое горьким шоколадом, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Не грозящий лишним весом десерт она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Лазуренко, в горьком шоколаде должно быть минимум 70 процентов какао или какао-масла. «Но помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории», — предупредила она.

Если за сутки человек не расходует ресурс калорий, которые он потребил, они будут откладываться в жировую ткань, подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов перечислил роковые ошибки худеющих. По словам Семирядова, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса, и ошибкой будет худеть без учета этих факторов.