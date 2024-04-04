Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 4 апреля 2024Забота о себе

Диетолог назвала не грозящий лишним весом десерт

Диетолог Лазуренко: при похудении сладкое можно заменить горьким шоколадом

Фото: Tamas Pap / Unsplash

Тем, кто хочет похудеть, рекомендуется заменить сладкое горьким шоколадом, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Не грозящий лишним весом десерт она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Лазуренко, в горьком шоколаде должно быть минимум 70 процентов какао или какао-масла. «Но помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории», — предупредила она.

Если за сутки человек не расходует ресурс калорий, которые он потребил, они будут откладываться в жировую ткань, подчеркнула диетолог.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов перечислил роковые ошибки худеющих. По словам Семирядова, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса, и ошибкой будет худеть без учета этих факторов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Вяльбе назвала главу МОК мразью

      В Москве подешевел один тип жилья

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры и промышленности в Харькове

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше