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17:19, 5 апреля 2024Забота о себе

Нутрициолог рассказала о способах борьбы с целлюлитом

Нутрициолог Алифер: избавиться от целлюлита поможет питание и соблюдение режима

Фото: Mariya Shmatova / Shutterstock / Fotodom

Вылечить целлюлит только массажем или спортом не получится, для этого нужен комплексный подход. Об эффективных способах борьбы с целлюлитом Life.ru рассказала превентивный нутрициолог Наталья Алифер.

По ее словам, сначала необходимо найти проблемные зоны. Ими могут быть сбитый режим сна, неправильное питание, вечерние тренировки или отсутствие водного баланса. При правильном подходе избавиться от явного целлюлита можно за месяц, добавила эксперт.

Во-первых, необходимо пить достаточное количество воды. Во-вторых, нужно соблюдать режим. Вечерние тренировки не позволят вовремя уснуть ночью, так как тело будет испытывать стресс из-за физической нагрузки. Тренироваться лучше в обед.

Также Алифер призвала следить за питанием, отдавая предпочтение диете с преобладанием белка и клетчатки. «Целлюлит — это лишь отражение состояния вашего кишечника. Намного важнее заботиться о себе изнутри! Задумайтесь в следующий раз над этой фразой, прежде чем мучить себя болезненными антицеллюлитными массажами», — добавила эксперт.

Ранее тренер назвала правило для получения подтянутой фигуры к лету.

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      Маргарита Миронова
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