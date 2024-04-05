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16:28, 5 апреля 2024Спорт

Тренер назвала правило для получения подтянутой фигуры к лету

Тренер Бахтурина: получить подтянутую фигуру к лету поможет комплексный подход

Фото: engin akyurt / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» назвала правило, следование которому поможет получить подтянутую фигуру к лету.

Бахтурина заявила, что в данном вопросе важен комплексный подход. Она отметила, что нельзя только скорректировать питание или только внедрить регулярные тренировки. По ее словам, диета поможет сбросить лишние килограммы, но без упражнений тело может стать более дряблым.

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Тренировки без правильного питания также будут менее эффективными. Эксперт подчеркнула, что организму необходимо получать различные микроэлементы, чтобы было больше энергии и чтобы был материал для наращивания и укрепления мышечной массы.

«Сделайте выбор в пользу здорового и сбалансированного меню. Выбирайте спортивные направления исходя из своих вкусов: не заставляйте себя потеть на кардиотренировках, если на самом деле больше любите плавание в бассейне или давно мечтаете о танцах», — заключила Бахтурина.

Ранее Бахтурина рассказала о том, как похудеть к лету. Эксперт посоветовала сделать для этого пять шагов.

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      Дарья Коршунова
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