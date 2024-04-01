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16:52, 1 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер раскрыла пять шагов для похудения к лету за два месяца

Тренер Бахтурина призвала соблюдать принцип постепенности при похудении к лету

Фото: Venti Views / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла пять шагов для похудения к лету за два месяца.

Во-первых, специалист призвала соблюдать принцип постепенности: не начинать в один день резко переходить на правильное питание, тренироваться по пять часов и пить по десять литров воды. «В течение недели плавно вводите новые привычки, постепенно входите в тренировочный график. На вторую неделю увеличьте нагрузку», — отметила Бахтурина.

Во-вторых, фитнес-тренер предложила подойти к вопросу комплексно. Она рекомендовала не только следить за тренировками и питанием, но и повысить активность в целом, добавив прогулки пешком или на велосипеде.

Еще один важный шаг — соблюдение режима. «Организм не должен испытывать стресс на пути к сложной цели, поэтому важно соблюдать четкий режим сна и отдыха, учитывать физиологичные часы для подъема и засыпания», — поделилась эксперт.

Также Бахтурина посоветовала не зацикливаться на одинаковых упражнениях и питании. «Вероятность того, что из-за отсутствия разнообразия вы забросите свою цель на полпути, очень высока. Поэтому вводите разные тренировки и активности — гуляйте в выходные дни, выезжайте загород, попробуйте хайкинг», — объяснила она.

Кроме того, тренер подчеркнула важность правильной мотивации. Она предложила готовиться к лету с друзьями, определив совместную цель. Также хорошим способом мотивировать себя начать и не бросить занятия является публичное заявление о намерении измениться.

Ранее Бахтурина перечислила упражнения для пробуждения тела к весне. Тренер посоветовала делать ягодичный мост и скручивания в боковой планке.

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      Дарья Коршунова
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