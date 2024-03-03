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16:59, 3 марта 2024Спорт

Тренер назвала пять упражнений из пилатеса для пробуждения тела к весне

Тренер Бахтурина предложила делать тазовые часы для пробуждения тела к весне

Фото: Unsplash

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина перечислила пять упражнений из пилатеса для пробуждения тела к весне. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первым специалист назвала упражнение roll-up — roll-down. Исходное положение — сидя, колени согнуты, стопы стоят на полу, спина прямая, макушка смотрит вверх, руками возьмитесь за заднюю поверхность бедер. «На выдохе двигайте корпус назад, округляя спину. Старайтесь отодвинуться настолько далеко, чтобы ваши руки вытянулись в локтевом суставе. После достижения максимальной точки возвращайтесь в исходное положение в спокойном темпе, выпрямляя спину», — описала она правильную технику выполнения.

Далее Бахтурина предложила делать тазовые часы. Для этого лягте на спину, колени согните, направив их в потолок, стопы поставьте на пол, руки вытяните вдоль тела, спину прижмите к полу. На выдохе плавным движением подкрутите таз, после этого сделайте вдох и медленно возвращайтесь в исходное положение. Далее сделайте движение тазом в обратную сторону, а после повторите движения влево и вправо.

Затем тренер рекомендовала выполнять ягодичный мост. Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева подробно описала правильную технику его выполнения.

Еще одно упражнение — скручивания в боковой планке. Исходное положение — лягте на бок, руку поставьте на пол с упором на локоть, ноги подвиньте немного вперед и согните в коленях, выпрямите спину. После поднимайте таз от пола до прямой линии туловища, затем верхнюю руку переместите под корпус, на вдохе раскрутитесь обратно и поднимите руку вверх.

Заключительное упражнение, предложенное Бахтуриной, направлено на укрепление мышц спины и рук. Стоя поставьте ноги на ширине плеч, руки поднимите над головой, отведите таз назад и вниз, создавая наклон в спине. Далее на выдохе согните руки в локтях и отведите их назад так, сдвигая лопатки, затем верните их наверх.

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      Дарья Коршунова
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