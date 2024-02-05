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16:38, 5 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала упражнение для увеличения ягодиц

Фото: Nikola Murniece / Unsplash

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала об упражнении, которое поможет увеличить ягодицы. Ее слова приводит «Вокруг света».

Новичкам Дерендеева посоветовала выполнять классический ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине плеч и немного развернуты наружу. Также закрепите фитнес-резинку немного выше колен. Далее на выдохе поднимите таз, сохраняя поясницу прямой, надавите на пятки и растяните резину в стороны. После паузы в верхней точке медленно возвращайтесь в исходное положение. Дерендеева предложила делать упражнение до отказа.

Также можно выполнять усложненный вариант моста. Исходное положение остается таким же, но с упором лопатками на диван или скамью и гантелями или штангой на бедрах.

Ранее фитнес-тренер Андрей Шишков назвал одно упражнение, которое поможет прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Он посоветовал делать усложненные наклоны.

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