Фитнес-тренер посоветовала упражнение для увеличения ягодиц

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала об упражнении, которое поможет увеличить ягодицы. Ее слова приводит «Вокруг света».

Новичкам Дерендеева посоветовала выполнять классический ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине плеч и немного развернуты наружу. Также закрепите фитнес-резинку немного выше колен. Далее на выдохе поднимите таз, сохраняя поясницу прямой, надавите на пятки и растяните резину в стороны. После паузы в верхней точке медленно возвращайтесь в исходное положение. Дерендеева предложила делать упражнение до отказа.

Также можно выполнять усложненный вариант моста. Исходное положение остается таким же, но с упором лопатками на диван или скамью и гантелями или штангой на бедрах.

Ранее фитнес-тренер Андрей Шишков назвал одно упражнение, которое поможет прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Он посоветовал делать усложненные наклоны.