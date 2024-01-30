Фитнес-эксперт посоветовал одно упражнение для тренировки ног и ягодиц

Эксперт Шишков посоветовал делать наклоны для тренировки ног, ягодиц и спины

Фитнес-тренер Андрей Шишков рассказал об одном упражнении, которое поможет прокачать мышцы ног, ягодиц и спины. Его слова приводит «Вокруг света».

Шишков посоветовал делать усложненные наклоны. Исходное положение — стоя, ноги шире плеч, руки опущены вдоль туловища. Затем переместите вес тела на правую ногу и присядьте на нее, а левую ногу выпрямите. При этом нужно наклониться и постараться, сохраняя прямую спину, дотянуться левой кистью до правой стопы, правую кисть держите возле таза.

«Это упражнение тренирует не только мышцы ног и спины, но сердце, если выполнять такие наклоны интенсивно, до появления одышки», — отметил эксперт.

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