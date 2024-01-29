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15:29, 29 января 2024Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о 15-минутной тренировке для ускорения похудения

Фитнес-эксперт Ротач посоветовала делать подъемы ног для ускорения похудения

Фото: Stan Georgiev / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала о 15-минутной тренировке для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Ротач предложила начать с подъема ног лежа. Для этого нужно занять исходное положение — лежа на боку, ноги должны быть согнуты в коленях, нижняя рука убрана под голову, а верхняя упирается в пол. Затем нужно поднимать и опускать верхнюю ногу. Упражнение можно усложнить, для этого необходимо вытянуть нижнюю руку, выпрямить обе ноги и приподнять голову. После следует поднять одну ногу, затем подтянуть к ней вторую и опустить их в обратном порядке.

Также Ротач посоветовала выполнять отведение ног из положения лежа на спине. Для этого следует приподнять на 15 сантиметров соединенные прямые ноги, развести их в стороны и положить на пол, затем снова поднять, свести вместе и опустить.

Кроме того, тренировку можно дополнить классическим ягодичным мостом и упражнением «мертвый жук». Для выполнения последнего нужно лечь на спину, поднять согнутые в коленях ноги и выпрямленные руки. Затем необходимо опустить до параллели с полом противоположные руку и ногу и через исходное положение сменить сторону.

Ранее Ротач рассказала, как мужчинам быстро избавиться от боков. Она рекомендовала выполнять приседания с касанием колена и скручивания с касанием ноги.

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      Андрей Стрельцов
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