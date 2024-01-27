Мужчинам назвали способы быстро избавиться от боков

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы быстро избавиться от боков мужчинам. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт посоветовала выполнять приседания с касанием колена, а затем скручивания с касанием ноги. Далее она предложила делать лодочку, для чего нужно лечь на живот, выпрямить ноги, а руки вытянуть над головой. Затем необходимо поднять одновременно руки и ноги, напрягая пресс, и задержаться в таком положении.

Следующим Ротач предложила делать выпады с прыжками. Последним станет берпи, состоящее из приседа, планки, отжимания и прыжка.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.