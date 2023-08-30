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11:08, 30 августа 2023Спорт

Фитнес-тренер раскрыла нюансы похудения в области нижней части живота

Фото: Pxhere

Фитнес-тренер Алина Черепанова в беседе раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Об этом сообщает PrimaMedia.

По ее словам, для решения этой проблемы не существует универсального упражнения, поэтому нужно предпринять комплекс мер. «Отложение жира внизу живота поможет убрать общая тренировочная и бытовая активность, а так же корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи», — рассказала Черепанова.

Она также отметила, что жир в нижней части живота может оставаться даже у стройных людей. В этом случае нужно обратить внимание на правильность дыхания.

Ранее 30 августа фитнес-тренер Алина Романова назвала простые и эффективные способы сжечь жир. «Самым эффективным способом жиросжигания является бег в умеренном темпе. В течение первых 30-40 минут тренировочного занятия в качестве источников энергии организм использует глюкозу и гликоген. По истечении этого времени начинается процесс жиросжигания», — заявила она.

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    Алексей Гусев
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