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09:07, 5 апреля 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил школу в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Вязового в школе повреждены окна

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При обстреле села Вязовое Краснояружского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила школа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна», — написал губернатор.

Он добавил, что из-за украинской атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения также получили линии электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные службы, также идет обход территории.

В ночь на пятницу, 5 апреля, Россию пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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