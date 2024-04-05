Украина возобновила контейнерные перевозки из Одессы спустя два года

В порт Большой Одессы впервые с февраля 2022 года вошел контейнеровоз

В порт Черноморска, являющегося частью Одесской агломерации (Большой Одессы), впервые с начала боевых действий в феврале 2022 года вошел контейнеровоз. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию судов Marinetraffic.

Фидер (вспомогательное судно, работающее на части маршрута) T Mare ходит под флагом Панамы. Он выполняет чартерный рейс между Одессой и румынской Констанцей.

Ранее Украина возобновила контейнерные перевозки через порты на Дунае, но использование возможностей Одессы позволит увеличить их объем.

Три месяца назад спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что к концу 2023 года Украина вывела объем вывоза зерна по Черному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до 2022 года. На тот момент коридор, сформировавшийся после выхода России из зерновой сделки, пропустил более 500 судов и 10 миллионов тонн грузов.