Пассажир оскорбил экипаж, попытался прорваться в кабину пилотов и сорвал рейс

Пассажир Swiss Airlines устроил дебош на борту и сорвал рейс Нью-Джерси — Цюрих

Пассажир авиакомпании Swiss International Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Об этом сообщает портал NJ.com.

Нештатная ситуация произошла вечером 1 апреля на борту самолета, который следовал из Нью-Джерси в Цюрих. Вскоре после вылета дебошир начал вести себя агрессивно, оскорблял экипаж и пытался прорваться в кабину пилотов.

В результате самолет, в котором было 236 пассажиров и 13 членов экипажа, вернулся в аэропорт вылета, а рейс отменили. Как пишет New York Post, из-за случившегося в салоне один из бортпроводников получил травмы и попал в больницу.

Неадекватного пассажира задержала полиция, остальным участникам рейса забронировали билеты в Швейцарию на других самолетах.

Ранее сообщалось, что в Японии молния дважды ударила в самолет во время полета. На борту лайнера находились 113 пассажиров.