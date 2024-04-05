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20:36, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украинки рассказали о разбитых розовых очках после переезда в США

Bloomberg: уехавшие в США украинки жалуются на нехватку денег и дорогое жилье

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Украинки, переехавшие в США после начала конфликта, жалуются на условия, в которых они оказались. Женщины столкнулись с нехваткой денег и проблемами с жильем, передает Bloomberg.

Так, 35-летняя жительница Киева призналась, что раньше Америка была ее мечтой. Однако, оказавшись в Нью-Йорке с ребенком, женщина была вынуждена пойти на низкооплачиваемую работу. Из-за постоянного беспокойства о необходимости сводить концы с концами она начала принимать антидепрессанты и общаться по сети с психотерапевтом из Мариуполя. Украинка также посоветовала всем переезжающим в США «снять розовые очки».

Другая женщина, бежавшая в Нью-Йорк из Одессы, рассказала, что от стресса в связи с постоянными переездами она поседела. Из-за дорогой аренды 52-летняя бывшая учительница была готова за угол для жизни ухаживать за детьми хозяев дома, но такие договоренности трижды срывались.

«Мне не хватало зарплаты не то что на квартиру, но даже на комнату», — поделилась с изданием женщина, которая осенью прошлого года все же решила вернуться из Нью-Йорка в Одессу.

Третья украинка также призналась, что пребывание в Соединенных Штатах оказалось слишком напряженным для нее. Женщина рассказала о постоянном желании уехать домой, что она в итоге и сделала спустя полгода нахождения в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что в Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями украинскими беженцами. Соответствующее обращение немецкому правительству направил депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн.

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      Екатерина Грищенко
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