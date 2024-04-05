Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:03, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Писателя Михаила Веллера признали иноагентом

Минюст России признал иноагентами писателя Михаила Веллера, Татулову и РСД
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Михаил Веллер

Михаил Веллер. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Министерство юстиции России признало писателя Михаила Веллера иностранным агентом. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, проживающий за границей Веллер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Выступал на площадках иностранных СМИ и иноагентов, а также участвовал создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов включены основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова и «Российское социалистическое движение» (РСД).

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» и ООО «ИНСТИТУТ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», учрежденные иноагентами по требованию закона.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская захотела проверить телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) на оправдание терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      На Украине раскритиковали слова Столтенберга насчет целей НАТО

      В России предложили блокировать компрометирующие новости о звездах до суда

      Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за подъема уровня реки

      В Кремле раскрыли отношение к желающим выступить на ОИ российским теннисистам

      Стало известно о передаче Индии двух российских военных судов

      Столтенберг указал на важность конфликта на Украине для безопасности НАТО

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Два российских борца завоевали лицензии для выступления на Олимпиаде

      Тысячи домов в городе России оказались в зоне затопления после прорыва дамбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше