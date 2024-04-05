Писателя Михаила Веллера признали иноагентом

Минюст России признал иноагентами писателя Михаила Веллера, Татулову и РСД

Министерство юстиции России признало писателя Михаила Веллера иностранным агентом. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, проживающий за границей Веллер выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Выступал на площадках иностранных СМИ и иноагентов, а также участвовал создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов включены основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова и «Российское социалистическое движение» (РСД).

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены ООО «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» и ООО «ИНСТИТУТ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», учрежденные иноагентами по требованию закона.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская захотела проверить телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) на оправдание терроризма.