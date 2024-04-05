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20:10, 5 апреля 2024Силовые структуры

Полиция освободила 18-летнюю узницу из квартиры российского рецидивиста

В Башкирии полиция освободила 18-летнюю девушку из плена рецидивиста

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Башкортостане полицейские освободили 18-летнюю девушку, которую насильно в своей квартире удерживал рецидивист из Баймака. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские приехали на адрес злоумышленника по обращению друзей девушки. Они рассказали, что потерпевшая прислала им сообщение с адресом квартиры, в которой ее в плену удерживал случайный знакомый. Также она написала, что познакомилась с ним в интернете. По ее словам, мужчина пригласил девушку к себе домой. Вместе они употребили запрещенные вещества, после чего новый знакомый включил видеотрансляцию, закрыл дверь, забрал ключи и телефон гостьи, и начал угрожать ей ножом.

По информации официального представителя МВД, знакомые девушки обратились в полицию после того, как они ездили по указанному адресу, и дверь им никто не открыл. Полицейские незамедлительно прибыли к жилищу нарушителя и вступили с ним в переговоры. Спустя некоторое время он отвлекся и отошел от двери. В этот момент девушка смогла впустить правоохранителей. При задержании мужчина оказал сопротивление и поранил руки одному из оперативников. Фигурант был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он уже имеет судимость.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд приговорил 32-летнюю жительницу Стерлитамака к семи годам колонии общего режима за похищение подруги и принуждение ее к проституции.

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      Анна Габай
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