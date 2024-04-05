Полиция Таиланда объявила охоту на россиян

Bangkok Post: россиянина заподозрили в отмывании денег на Пхукете

Полиция Таиланда объявила охоту на иностранцев, в том числе россиян, в поисках правонарушителей. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщило издание Bangkok Post, 3 и 4 апреля правоохранители провели обыски в восьми офисах на Пхукете. Внимание следователей привлекли подозрительные финансовые операции россиянина, которого заподозрили в отмывании денег.

Мошенник представился местным чиновником по электроэнергетике и убедил потерпевшего установить программу стоимостью 500 тысяч батов (1,3 миллиона рублей). Эти деньги поступили на зарегистрированный на Пхукете счет россиянина, затем он снял их наличными. Таким же образом нарушитель выводил выручку от продажи криптовалюты. По данным полиции, в общей сложности мужчина снял 186 миллионов батов (469 миллионов рублей).

Отмечается, что в ходе рейда следователи вышли на компанию, которая выдавала иностранцам, в том числе отмывавшему деньги россиянину, поддельные документы о наличии виз и разрешений на работу.

Как сообщил источник РИА Новости, сейчас полиция Таиланда проводит долгосрочную операцию и ищет правонарушителей из числа иностранцев. Одна из целей — выявить коррупционные связи иностранцев с местными чиновниками. В первую очередь расследование касается приезжих из России, Украины и Китая, поскольку это самые многочисленные группы иностранцев на Пхукете.

В результате полиция также задержала россиян, которые незаконно держали популярный рыбный ресторан Octopus в районе Банг Тао. Теперь им грозят штрафы, депортация и даже тюремное заключение.