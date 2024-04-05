Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

На Пхукете арестовали россиян за незаконное ведение ресторанного бизнеса

Россиян арестовали на популярном тайском курорте Пхукет за незаконное ведение бизнеса. Об этом сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в четверг, 4 апреля, были задержаны трое граждан России и одна гражданка Таиланда — все они имеют отношение к популярному у туристов рыбному ресторану Octopus в районе Банг Тао.

По документам в тайской компании, которой принадлежит ресторан, местная жительница имеет 51 процент акций. Остальные разделены поровну между россиянами.

Однако следователи установили, что один из них вопреки местному законодательству и является настоящим владельцем заведения. Вырученные средства — 80 миллионов батов (более 200 миллионов рублей) были переведены именно на его банковский счет.

Теперь нарушителям грозят штрафы, депортация и даже тюремное заключение.

Ранее на Пхукете двух россиянок арестовали за оказание интимных услуг. Правоохранители представились девушкам потенциальными клиентами и вывели их на чистую воду.

