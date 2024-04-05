Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

Biomimetics: пыльцу использовали для лечения переломов и регенерации костей

Международная группа ученых обнаружила, что пыльца может быть полезна в борьбе с последствиями переломов и при регенерации костей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biomimetics.

Исследователи изучили возможность использовать пыльцевые зерна в качестве биоматриц для выращивания в лаборатории таких минералов, как гидроксиапатит (HAp) и β-трикальцийфосфат (TCP), которые представляют собой типы фосфата кальция, используемые для восстановления костей.

Частицы пыльцы имеют полую структуру и уже продемонстрировали большой потенциал в доставке лекарств благодаря высокому соотношению поверхности к объему и низкой плотности. Они также имеют эластичную внешнюю оболочку, устойчивую к теплу и воздействию различных кислот и оснований.

В ходе эксперимента в результате кальцификации из частиц пыльцы образовались четко выраженные сферические полые капсулы. После прокаливания — когда капсулы нагревались и очищались — у команды остался фосфат кальция, состоящий из HAp и TPC. Однако авторы отмечают, что потребуются дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, как лучше всего использовать эти материалы для регенерации костей.