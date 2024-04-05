Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:37, 5 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

Biomimetics: пыльцу использовали для лечения переломов и регенерации костей

Фото: Yang Qing / Globallookpress.com

Международная группа ученых обнаружила, что пыльца может быть полезна в борьбе с последствиями переломов и при регенерации костей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biomimetics.

Исследователи изучили возможность использовать пыльцевые зерна в качестве биоматриц для выращивания в лаборатории таких минералов, как гидроксиапатит (HAp) и β-трикальцийфосфат (TCP), которые представляют собой типы фосфата кальция, используемые для восстановления костей.

Частицы пыльцы имеют полую структуру и уже продемонстрировали большой потенциал в доставке лекарств благодаря высокому соотношению поверхности к объему и низкой плотности. Они также имеют эластичную внешнюю оболочку, устойчивую к теплу и воздействию различных кислот и оснований.

В ходе эксперимента в результате кальцификации из частиц пыльцы образовались четко выраженные сферические полые капсулы. После прокаливания — когда капсулы нагревались и очищались — у команды остался фосфат кальция, состоящий из HAp и TPC. Однако авторы отмечают, что потребуются дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, как лучше всего использовать эти материалы для регенерации костей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

      Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

      Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше