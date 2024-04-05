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11:37, 5 апреля 2024Россия

Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

В Иркутске полуголый мужчина прыгал на припаркованных авто и сломал ногу

В Иркутске полуголый мужчина прыгал на чужих припаркованных автомобилях во дворе в микрорайоне Березовый и поплатился. Когда горожанин убегал от сотрудников полиции, то сломал ногу. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленных кадрах видно, как россиянин в одних штанах с разбегу прыгает на легковушку. Он отрывает у некоторых машин боковые зеркала и бамперы. Затем нарушитель забирается на балкон одной из квартир и начинает кидать оттуда вещи вниз.

Когда местные жители вызвали к месту полицейских, то злоумышленник облил лоджию чем-то горючим и пригрозил устроить пожар. Он попытался уйти от правоохранителей, карабкаясь вверх по кабелю, но сорвался.

Его скрутили и передали прибывшим медикам. Владельцы разбитых авто намерены его наказать и уже написали заявления.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ранее судимый 33-летний мужчина поджег восемь автомобилей и стал фигурантом уголовного дела. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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