Популярная российская блогерша назвала минус жизни в США

Блогерша Адушкина рассказала, что в Лос-Анджелесе небезопасно

Популярная российская блогерша Катя Адушкина назвала минус жизни в США в интервью фигуристке Евгении Медведевой, доступном на YouTube.

«Приезжаешь с какими-то розовыми очками, а на деле это реально просто города, просто люди, они просто занимаются своими делами, нет ничего сверхъестественного», — высказалась блогерша о США.

Адушкина рассказала, что посетила Лос-Анджелес и поняла, что там небезопасно. «Я чувствовала [себя] там супернебезопасно, я ходила и оглядывалась. Непохоже на все эти американские красивые фильмы», — отметила она. Блогерша добавила, что не смогла бы жить в США. «Я очень люблю Москву, я в целом не рассматриваю, по крайней мере сейчас, какие-то другие города, страны», — заключила она.

Ранее популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров, жившая в США, сравнила Лос-Анджелес с российским Сочи. Блогерша также назвала американский город деревней.